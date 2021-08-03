Температура воздуха опустится до 6 градусов в Ленобласти в ночь на 4 августа

В Ленобласти похолодает до плюс 6 градусов в ночь на 4 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жара очень резко спала в Ленинградской области. Согласно прогнозу синоптиков в ночь на среду, 4 августа 2021 года, в регионе похолодает до плюс 6 градусов. Об этом предупреждает управление областного МЧС.

- Температура воздуха ночью опустится до плюс 6-11 градусов, вблизи водоемов будет около 14 градусов тепла. Днем потеплеет до плюс 17-22 градусов, - сообщили в региональном МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Погода будет с переменной, местами днем пройдет кратковременные дожди. Ветер ожидается западный, юго-западный до 5-10 метров в секунду.

Напомним, что жара уже в Петербург и Ленинградскую область не вернется. Будут еще очень теплые дни, но не много. В целом температура в августе будет на 1-3 градуса выше нормы, но в конце месяца резко похолодает.