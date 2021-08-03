Новый пункт вакцинации от коронавируса открылся к ТК "Академ-Парк" в Петербурге

Новый пункт вакцинации открылся в Калининском районе Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининском районе Санкт-Петербурга открылся третий прививочный пункт вне медицинских учреждений. Во вторник, 3 августа 2021 года, кабинет начал работать в ТК "Академ-Парк", который расположен напротив станции метро "Академические". Еще два пункта уже работаю в ТРК "Родео-Драйв" и в здании "Финляндского вокзала".

- В первый день работы нового прививочного пункта там вакцинировались 105 человек. Пункт вакцинации работает совместно с поликлиниками №86 и 112, - рассказали в администрации Калининского района.

Сейчас в пункте доступен препарат "Спутник V". В состав бригады входят врач и медицинская сестра.

Привиться можно без предварительной записи в порядке живой очереди. При себе обязательно надо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Кабинет расположен на 4 этаже торгового комплекса. Открыт с 15 до 19 часов по будням и с 14 до 19 по выходным.