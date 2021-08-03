Директора Метростроя отстранили от должности

Информация об отстранении Ивана Каргина одновременно и подтверждается и опровергается. Фото: gov.spb.ru

Гендиректора петербургского «Метростроя» Ивана Каргина отстранении от исполнения обязанностей главы компании. Причиной, по некоторым данным, является отсутствие допуска к государственной тайне. При этом в самом «Метрострое» информацию об отстранении не подтверждают.

- Мы опровергаем. Иван Николаевич у нас работает, - рассказали «Мойке 78» в пресс-службе компании.

Напомним, что бывший чиновник Смольного Иван Каргин возглавил терпящий бедствие «Метрострой» в январе 2021 года. Сейчас компания фактически находится в стадии банкротства и последующей ликвидации. В соцсетях «Метростроя» официально сообщается о переходе большинства сотрудников в «Метрострой Северной столицы», который контролируется властями Петербурга.

Все подряды на строительство подземки в городе будет получать именно эта структура.