Смольный закрыл 37 нелегальных точек с арбузами и дынями

37 точек продаж бахчевых закрыли в Петербурге за две недели. Фото: ККИ СПб

Почти 40 нелегальных ларьков и палаток с арбузами ликвидировали в Петербурге за две недели. Итоги рейдов подвел Комитет по контролю за имуществом (ККИ). Торговые точки, самовольно стоявшие на городской земле, были убраны, а оборудование - столы, навесы и прочее, изъято.

- Ежегодно мы выделяем участки для сезонной торговли, проводим аукционы на их аренду, заключаем с предпринимателями договоры. Однако наряду с согласованными и проверенными точками появляются и нелегальные. Правила уличной торговли должны соблюдать все предприниматели, которые хотят работать в нашем городе. Это вопрос не только здоровой конкуренции, но и безопасности, - заявил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба губернатора.

По словам главы города, на нелегальных точки не соблюдаются санитарные нормы, что несет угрозу здоровью покупателей. К примеру, нередки случаи продажи половинок арбузов и дынь, что запрещено Роспотребнадзором.