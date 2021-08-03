Горячую воду отключат из-за испытаний теплосетей в трех районах Петербурга

В трех районах города будут испытывать трубы на прочность. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новые испытания теплосетей ждут жителей Петербурга в ближайшие дни. 4 и 5 августа они пройдут в Калининском, Красногвардейском и Выборгском районах. Мероприятия необходимы для подготовки к отопительному сезону, ну а неприятным «бонусом» станет отключение горячей воды.

- В зону работ 4 августа входят тепловые сети Калининского и Красногвардейского районов, проходящие по улицам: Жукова, Лабораторная, Бестужевская, проспекты Кондратьевский, Мечникова, Пискаревский, Полюстровский, Энергетиков, Среднеохтинский, Шоссе Революции, - сообщает пресс-служба «Теплосети Петербург».

5 числа проверять на прочность будут трубы Калининского и Выборгского районов, проходящие по улицам: Арсенальная, Минеральная, Комиссара Смирнова, Бобруйска, Ватутина, Выборгская, проспекты Кондратьевский, Лесной, Большой Сампсониевский, Арсенальная набережная, площадь Ленина.

Жителей города убедительно просят не подходить к местам парений или вытеканий воды, а обо всех коммунальных авариях сообщать по номерам 004 (с городского) или 112 (с мобильного) телефонов.

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