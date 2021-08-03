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Спорт3 августа 2021 20:38

На домашний матч «Зенита» с «Краснодаром» допустят одну тысячу зрителей

Клуб получил соответствующее разрешение от Роспотребнадзора
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Первый домашний матч "Зенита" в РПЛ в сезоне 21/22 пройдет с одной тысячей зрителей на трибуне стадиона.

Первый домашний матч "Зенита" в РПЛ в сезоне 21/22 пройдет с одной тысячей зрителей на трибуне стадиона.

Фото: ФК "Зенит"

Роспотребнадзор разрешил посетить домашний матч «Зенита» с «Краснодаром» ограниченному числу зрителей – одной тысяче человек. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба. Напомним, игра пройдет в субботу, 7 августа, на «Газпром Арене». Массовые мероприятия в Северной столице все еще необходимо строго согласовывать с властями из-за коронавируса, так что небольшое количество болельщиков на трибунах уже успех.

- Возможность посетить игру будет случайным образом предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов категории «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP. Для владельцев сезонных абонементов, которые не посетят матч, клуб подготовит специальное предложение. Подробная информация о порядке посещения игры и предложении от клуба будет направлена на электронный адрес, указанный при покупке абонемента, - передает пресс-служба «Зенита».

В клубе заверили болельщиков, что работают над тем, чтобы матчи посещало куда большее их количество. Все предписанные меры безопасности на стадионе соблюдаются, поэтому остается надеяться на угасание пандемии и милость Роспотребнадзора.