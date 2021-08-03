Экс-полицейский из Петербурга получил два уголовных дела за хитрые надбавки к пенсии

В Петербурге возбудили два уголовных дела в отношении экс-полицейского за липовую инвалидность. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили два уголовных дела в отношении 51-летнего бывшего сотрудника полиции, которого подозревают в нечестных надбавках к пенсии из-за подделанной справки об инвалидности. Мужчина попал в поле зрения коллег из МВД недавно, после того, как он записал видеообращение в «Тик-Токе», пожаловавшись, что его выселяют из служебной квартиры. Полицейские организовали проверку и убедились в липовой инвалидности экс-коллеги.

- Уволившись со службы, бывший сотрудник вступил в сговор с уполномоченными лицами и с их помощью получил поддельные документы о липовой инвалидности. По оперативным данным, экс-полицейский – один из клиентов организованной группы, в которую входили сотрудники медико-санитарной части ГУ МВД России, поставившей на поток решение вопросов о получении фиктивных медицинских заключений, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ущерб государству в итоге немаленький – мужчина получил миллионную страховую выплату за инвалидность II группы, а также немаленькие деньги в виде 25%-ной надбавки к пенсии. По совокупности лжеинвалиду теперь грозит до 11 лет лишения свободы.