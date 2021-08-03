Одинокая корова пустилась в бега по Софийской улице в Петербурге

В Петербурге заметили одиноко бегущую корову. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы заметили мчащуюся корову на Софийской улице. Забег буренки попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилей. Судя по записи, парнокопытное что есть мочи бежит по траве вдоль трассы. При этом она одна-одинешенька. Сложилось впечатление, что корова устроила забег с попутными автомобилями.

Похожая буренка вечером замечена в Красном Селе. Фото: vk.com/spb_today

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», где изначально опубликовали запись побега буренки, комментаторы принялись выдвигать ироничные предположения такого поведения животного.

- С мясокомбината сбежала.

- Жить захочешь, не так бегать начнешь!

- От хозяина убегает.

По сообщениям очевидцев, похожую корову вечером видели в Красном Селе, она спокойно шагала по городу.