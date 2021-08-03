Полыхающий закат перехватил дыхание петербуржцев вечером 3 августа

Полыхающий закат заметили вечером 3 августа в Петербурге. Фото: instagram.com/papaPROduman

Петербуржцы восхитились полыхающим закатом, который появился к концу вторника, 3 августа. Горожане принялись массово фотографировать природную красоту и выкладывать снимки в соцсети. Небо озарилось оттенками красного, оранжевого и пурпурного. Жители Северной столицы признаются, что за такие подарки невозможно не любить Петербург.

- Красиво, правда? Фото без фильтров. Как это можно не любить?! – восхищается пользователь Lana Tsehmistrova в Instagram.

К слову, дождь в некоторых районах Петербурга отступил к вечеру. В итоге ливень продлился два дня. Накануне в городе выпало 60% от месячной нормы осадков. Вследствие в Северной столице подтапливало дороги, размыло обочину на КАД, а также возникали пробки и аварии.