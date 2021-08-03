Коммунальщики закрасят граффити в поддержку олимпийцев в Евпаторийском переулке в Петербурге

В Петербурге все-таки закрасят граффити в поддержку российских олимпийцев.

В Санкт-Петербурге все-таки закрасят граффити в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Напомним, изображение лидера рок-группы Queen Фредди Меркьюри с поднятым ввысь триколором появилось на стене предприятия по адресу Евпаторийский переулок, 3. Посередине рисунка красуется надпись «We will ROC you» с отсылкой на культовую песню британцев (ROC – аббревиатура Российского олимпийского комитета – Прим.Ред.).

Граффити заметили не только рядовые жители Выборгского района, но и местная администрация. Там заявили о том, что никто на рисунок не жаловался, но он все равно должен быть уничтожен – по закону.

- Согласие на нанесение граффити предприятие не выдавало. Соответственно графический рисунок будет удален. По предварительной информации генерального директора предприятия, данное граффити нарисовали неустановленные лица, - передает пресс-служба администрации Выборгского района.