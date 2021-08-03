Власти Ленобласти одобрили уличное проведение школьных линеек 1 сентября

В Ленобласти разрешили очное проведение школьных линеек 1 сентября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Ленобласти обновили «антикоронавирусное» постановление, добавив туда разрешение на проведение школьных линеек в День знаний в 2021 году – но только на открытом воздухе. Учащимся из районов, попавших в «красную» зону 47-го региона разрешат находиться на торжестве не более получаса. Количество участников линейки при этом не должно превышать 120 школьников, а посетителей должно быть не более 120.

- В «желтой» зоне условия те же, кроме количества участников: разрешено не более 300 учеников и 300 родителей. В «зеленой» - не более 500 учеников и 500 родителей. Взрослым ношение масок обязательно.

Добавим, что от всех взрослых на линейке потребуют надеть маску. Напомним, узнать, в какой зоне по заболеваемости коронавирусом находиться ваш район, можно на сайте стопкоронавирус.рф.