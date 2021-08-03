Учителям школ в Ленобласти запретили работать без прививки от коронавируса

В Ленобласти запретили работать учителям школ без прививки от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Преподавателям школ из Ленобласти запретили с 1 сентября вести занятия без вакцинации от коронавируса. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко подписал соответствующие изменения в главном «антикоронавирусном» постановлении. Причем, ограничения касаются не только учителей, но и всех сотрудников образовательных организаций, подведомственных правительству Ленобласти. Похоже, даже уборщикам.

Но есть и другие пути для допуска к работе, если человек не может или не хочет вакцинироваться. Во-первых, разрешается предоставить заключение медкомиссии по месту прикрепления о наличии медицинского отвода от прививки из-за состояния здоровья. Во-вторых, для допуска к занятиям пойдет документ, подтверждающий факт заболевания коронавирусом в последние полгода. В-третьих, сотрудник школы может пойти «во все тяжкие» и делать ПЦР-тест каждые 72 часа, дабы убедить всех, что инфекции у него нет. Иного не дано.

- С 1 сентября 2021 года работники образовательных организаций не должны допускаться на рабочее место при отсутствии у них следующих документов (описаны выше – Прим.Ред.), - черным по белому сказано в документе властей.

К слову, школьные линейки в Ленобласти пройдут на улице.