Центр Петербурга перекроют 8 августа из-за полумарафона «Северная столица»

В Петербурге перекроют ряд центральных улиц 8 августа из-за проведения полумарафона. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

8 августа 2021 года в центре Санкт-Петербурга перекроют ряд улиц из-за проведения полумарафона «Северная столица». Ограничения касаются водителей транспорта. Карту перекрытий показали в городском комитете по транспорту. На ней видно, что в воскресенье будет не проехать по самым популярным точкам Петербурга. Причем, автолюбителям придется терпеть неудобства уже с 5 августа, но они только парковочные.

Карта перекрытий улиц для транспорта во время полумарафона. Фото: Смольный

- С 00:00 5 августа до 24:00 8 августа движение транспорта будет ограничено путем сужения проезжей части по проезду вдоль дома 4 по Дворцовой пл. Также в это время запрещена парковка по следующим адресам: нечетная сторона наб. кан. Грибоедова от Невского пр. до Конюшенной пл.; четная сторона наб. кан. Грибоедова от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста; проезд вдоль Марсова поля; Царицынский проезд; нечетная сторона наб. р. Мойки от Певческого моста до Невского пр.; четная сторона наб. р. Мойки от д. 58 по Большой Морской ул. до Синего моста; четная сторона наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.; Миллионная ул. от проезда вдоль Марсова поля до Суворовской пл.; Биржевая пл.; Мытнинская наб. и др (полный список по ссылке на сайте Смольного – Прим.Ред.), - передает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Добавим, что участники полумарафона пробегут две дистанции – 21,1 или 10 километров. Все они крайне живописные и проходят возле исторических достопримечательностей.