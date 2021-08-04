Завершены восьмидневные поиски девочки, пропавшей в летнем лагере в Ленобласти

В Ленобласти полиция завершила восьмидневные поиски пропавшей 16-летней девочки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти завершили поиски девочки-подростка, которая пропала в летнем лагере «Пламя», что находится в Выборгском районе. Ее искали на протяжении восьми дней. Последний человек, который видел девочку на территории оздоровительного учреждения, рассказал полиции, что она спрыгнула со второго этажа одного из корпусов лагеря, после чего сбежала в неизвестном напарвлении.

К счастью, подростка нашли. Она жива, но травмирована. Девочка нарочно сбежала подальше от сверстников и вожатых, несмотря на боль.

- Сотрудники полиции Ленобласти доставили в травмпункт с перелом правой ноги 16-летнюю девочку. 26 июля несовершеннолетняя выпрыгнула со второго этажа корпуса учреждения, после чего скрылась в неизвестном направлении. Судя по всему, именно во время побега девочка и сломала ногу, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.