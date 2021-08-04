Ливень подтопил несколько ТЦ в Приморском районе Петербурга

На севере Петербурга несколько ТЦ ушли под воду. Фото: vk.com/id68318331 / vk.com/primorsky.online

Этажи нескольких торговых центров оказались подтоплены на севере Санкт-Петербурга. Об этом пишут работники магазинов в сообществе «Приморский Онлайн» во «Вконтакте». По словам продавщиц, сотрудники ТЦ целый день спасали одежду, мебель и технику от потопа. Как рассказывают очевидцы, такая ситуация наблюдалась в «Круизе», «Променаде» и «Атмосфере». В первом торговом центре уровень воды поднялся по щиколотку.

Вода подмочила некоторые товары в ТЦ "Круиз". Фото: vk.com/id68318331 / vk.com/primorsky.online

- Целый день с ведрами и совками. Сколько товара у людей испорчено. Приходите – посмотрите. Не думаю, что завтра все закончится. Сушить мебель, шторы, технику будут не один день. Целый этаж магазинов! – сокрушается одна из работниц ТЦ Галина.

Добавим, что из-за ливней Петербург за 1,5 дня получил более 60% месячной нормы осадков. Сильнее всего по традиции пострадала Парашютная улица.