Суд оштрафовал и выдворил из России семью кубинцев, попытавшихся незаконно попасть из Ленобласти в Эстонию

В Ленобласти оштрафовали и постановили выдворить кубинцев, пытавшихся незаконно попасть в Эстонию. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кингисеппский городской суд Ленобласти оштрафовал на 500 рублей кубинцев, которые попытались незаконно пересечь российско-эстонскую границу через реку Нарву. Семью из трех человек задержали пограничники. Примечательно, что одновременно с родителями и ребенком попалась и прославившаяся в СМИ троица уроженцев Кубы, переплывавшая реку на надувном матрасе.

Что касается семьи, то 38-летний мужчина, 33-летняя женщина и ее 12-летний сын отправились в центр временного содержания для иностранных граждан. Там они ждали суда. В итоге взрослым достался штраф. Всех ожидаемо принудительно выдворили из страны.

- Кроме того суд оштрафовал на 500 рублей и выдворил из России двух граждан Марокко, которые находились в деревне Карлово в пределах пограничной зоны без пропуска на право пребывания там. Молодые люди намеревались в обход пунктов пропуска пересечь государственную границу РФ и Эстонии, с целью получения политического убежища, - добавляют в пресс-службе Ленинградского областного суда.