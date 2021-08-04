Последние новости в Санкт-Петербурге на 4 августа 2021 года: Итоги бушующего ливня и каминг-аут отчаявшегося отца в зале суда

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 4 августа 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала самые интересные последние новости в Санкт-Петербурге на утро 4 августа 2021 года. Накануне синоптики подвели итоги ливня, который бушевал в Северной столице 1,5 дня. Оказалось, что за это время выпало около 70% месячной нормы осадков. Сильнее всего пострадала, по неутешительной традиции, Парашютная улица. В нескольких ТЦ на севере города второй день сушат товары и устраняют последствия потопа. Ну хоть ветер не успел разгуляться, иначе было бы совсем тяжко!

ФСБ рассказала журналистам подробности задержания эстонского консула в Петербурге. В начале июля Марта Лятте объявили персоной нон-грата и выдворили из России. Тогда сообщалось, что он пытался получить документы закрытого характера. Теперь все прояснилось. Дипломат попался с поличным, когда получил от некоего петербуржца папку с документами о планах России в Арктике. Тайную встречу записали на скрытые камеры видеонаблюдения. Спорить задержанный Лятте не стал, а просто мило улыбался сотрудникам спецслужб.

Большой привет жителям юго-западных районов Петербурга – Смольный наконец-то опубликовал проект планировки продолжения коричневой линии метро от станции «Казаковской» до «Сосновой поляны». Увы, реальные сроки строительства пока умалчиваются. Но по старым планам все станции подземки введут к 2028 году.

Напоследок – кое-что необычное. Петербуржец сменил пол после смерти жены и через суд потребовал записать его в качестве матери своих детей. Новоиспеченная женщина сетовала, что ей раз за разом приходится предоставлять документы, касающиеся статуса родителя, но там она записана по старинке, то есть в качестве отца. Это приносило ей моральные страдания. Суд историей впечатлился, но отказал в удовлетворении требований.