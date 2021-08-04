Холод и дождь будут в Петербурге 4 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге все дальше отдаляется жаркий зной и солнечная погода, на место которым пришли дожди. Так, в среду, 4 августа 2021 года, в Северной столице будет прохладно и местами снова пойдет небольшой дождь, однако уже не такой сильный ливень, как раньше.

- Сегодня 4 августа, регион останется в тыловой, холодной части циклона, центр которого переместится на Кольский полуостров. В такой ситуации при переменной облачности местами пройдет небольшие кратковременные дожди, а температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем воздух в Петербурге прогреется до 19-21 градусов тепла, по Ленинградской области плюс 17-22 градуса. Ветер будет западный 4-9 метров в секунду.

В Санкт-Петербурге в последующие три дня термометры покажут 21-23 градусов тепла, в четверг и в пятницу пройдут дожди.