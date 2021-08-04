Около полутысячи мигрантов проверили сотрудники полиции в Ленинградской области

Полиция провела профилактический рейд в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области прошел масштабный рейд в ходе которого полицейские проверили около полутысячи мигрантов. Как рассказали в среду, 4 августа 2021 года, в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону, проверки прошли на территории Кингисеппского района Ленобласти, в поселках Усть-Луга, Вистино и Котельский.

- В рейде было было задействовано более ста полицейских, которые проверили шесть объектов, - пояснили в полиции.

Благодаря проверке были выявлены иностранные граждане, которые находились в Ленобласти с нарушением миграционного законодательства. На них составлены административные протоколы.

Кроме того, попутно правоохранители остановили 18 нарушителей ПДД, в том числе за нарушения правил тонировки, а также автомобили с архивными номерами. У таких водителей были изъяты оба комплекта номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства, а сами они привлечены к административной ответственности.