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Общество4 августа 2021 8:59

Автобусы изменили маршрут из-за разлива горячей воды в Невском районе Петербурга

В объезд проследет автобус №11
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Из-за разлива горячей воды в Невском районе автобус изменил маршрут

Из-за разлива горячей воды в Невском районе автобус изменил маршрут

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Невском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария из-за которой общественный транспорт был вынужден изменить свой маршрут. Так, в объезд разлива горячей воды на улице Шелгунова пустили автобус №11. Об этом утром в среду, 4 августа 2021 года, сообщили в "Пассажиравтотранс".

- Из-за разлива горячей воды на улице Шелгунова автобусы № 11 временно следуют по улице Бабушкина, улице Чернова, проспекту Обуховской обороны, - рассказали в компании.

Сейчас в Петербурге проходят гидравлические испытания для подготовки к новому отопительному сезону, из-за чего и возникают порой аварии.

Также город накануне подтопил сильный ливень, начавшийся еще 2 августа. Традиционно несколько улиц в городе оказались под водой.

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