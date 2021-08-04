Автобусы изменили маршрут из-за разлива горячей воды в Невском районе Петербурга

Из-за разлива горячей воды в Невском районе автобус изменил маршрут Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Невском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария из-за которой общественный транспорт был вынужден изменить свой маршрут. Так, в объезд разлива горячей воды на улице Шелгунова пустили автобус №11. Об этом утром в среду, 4 августа 2021 года, сообщили в "Пассажиравтотранс".

- Из-за разлива горячей воды на улице Шелгунова автобусы № 11 временно следуют по улице Бабушкина, улице Чернова, проспекту Обуховской обороны, - рассказали в компании.

Сейчас в Петербурге проходят гидравлические испытания для подготовки к новому отопительному сезону, из-за чего и возникают порой аварии.

Также город накануне подтопил сильный ливень, начавшийся еще 2 августа. Традиционно несколько улиц в городе оказались под водой.