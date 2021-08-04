В Ленобласти ограничили количество участников в школьной линейке на 1 сентября

На школьных линейках 1 сентября в Ленобласти ограничат количество участников Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду, 4 августа 2021 года, подписал новое антиковидное постановление, которое ограничивает количество участников в школьной линейке на 1 сентября. Так, торжественные мероприятия в "красной" зоне будут проходить быстро, всего за полчаса и на открытом, а присутствовать на них смогут не более 120 учеников и 120 родителей.

- В "желтой" зоне условия те же, кроме количества участников: разрешено не более 300 учеников и 300 родителей. В "зеленой" не более 500 учеников и 500 родителей. Взрослым ношение масок обязательно, - говорится в сообщении администрации региона.

Учителя же смогут приступить к работе только полного прохождения вакцинации от коронавируса, либо при наличии отрицательного текста давностью не более 72 часа.