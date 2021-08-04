Пьяный отец пытался задушить своего 9-летнего сына в Петербурге

Пьяный петербуржец пытался задушить сына второклассника Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который душил своего 9-летнего сына. Ночью 3 августа 2021 года в полицию позвонила 38-летняя женщина, которая рассказала, что ее пьяный муж пытается убить их ребенка. Сама мать от страха спряталась в туалете.

- Инцидент произошел в квартире дома 10/1 по Дальневосточному проспекту. Наряд полиции сразу же выехал на вызов, где в парадной дома был задержан 33-летний пьяный мужчина, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что пьяный отец во время семейного скандала с матами набросился на своего сына, который учится во втором классе, начал душить мальчика, после чего бросил его на пол.

Ребенка госпитализировали в больницу. У него ушиб мягких тканей головы, ссадины на лице. После оказания помощи мальчика отпустили домой.

Горе-отца задержали и возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Надо отметить, что мужчина уже был судим за убийство и до сих пор находится под административным надзором.