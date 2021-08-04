Полиция задержала мошенника за обман пенсионерки из Петербурга

Полиция задержала "лже-внука", укравшего у пенсионерки из Петербурга 170 тысяч рублей / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге оперативно задержали телефонного мошенника, который обманул пенсионерку. Во вторник, 3 августа 2021 года, в полицию позвонила 90-летняя женщина, которая рассказала, что отдала крупную сумму денег "лже-внуку".

- Около 15:30 часов 3 августа пенсионерке на стационарный телефон позвонил неизвестный, представился ее внуком и сказал, что на автомобиле сбил девушку и ему срочно необходимы крупная сумма денег, за которыми придет его знакомый, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Спустя время в квартиру старушки заявился незнакомый ей молодой человек, который забрал у нее 170 тысяч рублей. Однако после того, как тот ушел, женщина поняла, что ее обманули.

Оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве 29-летнего мужчину. При себе у него были 170 тысяч рублей, мобильный телефон и черновые записи. Возбуждено уголовное дело.