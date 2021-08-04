Съезд с КАД встал в пробку из-за ДТП на проспекте Косыгина в Петербурге

Съезд с КАД на проспект Косыгина встал в пробку утром 4 августа Фото: СОЦСЕТИ

Утро среды, 4 августа 2021 года, в Санкт-Петербурге началось с большой пробки. На съезде с Кольцевой автодороги на проспект Косыгина произошло ДТП, которое сильно перекрыло проезд остальным автомобилистам. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- "Лансер" не держал дистанцию и засадил "Ларгусу" в заднюю часть, - рассказали свидетель аварии.

Автомобилисты жалуются, что сильно затруднен съезд с КАД на Косыгина, а пробка растянулась до самого поселка Янино-1.

Согласно данным сервиса "Яндекс", пробка начинается от пересечения проспекта Косыгина с улицей Коммуны и тянется до Индустриального проезда в поселке Янино-1.

Сама по себе авария не серьезная. Машины побились не сильно, а участники ДТП не пострадали. На данный момент автомобилисты ожидают дорожную полицию.