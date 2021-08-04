Мужчину выбросили с балкона во время драки в Ленинградской области

Полиция разыскивает людей, выбросивших мужчину с балкона в Ленобласти во время драки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве после того, как под окнами дома 21 по улице Жуковского в городе Сланцы Ленинградской области был обнаружен труп. В одиннадцатом часу вечера во вторник, 3 августа 2021 года, в отдел МВД позвонила женщина и сказала, что под окнами дома лежит мужчина в крови, возможно упал с высоты.

- По прибытию полиция обнаружила труп 41-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Появились и очевидцы произошедшего. Погибший мужчина в тот день был с компанией. Женщина 46 лет рассказала, что приехала в гости к бабушке. Также в квартиру пришли ее 48-летний муж, его 18-летний брат и третий неизвестный мужчина. Между мужчинами и погибшим возник конфликт, который перерос в драку на балконе. Женщина предполагает, что 41-летнего мужчину выбросили с балкона.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас подозреваемых разыскивают.