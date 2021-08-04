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Здоровье4 августа 2021 10:57

Современное медицинское оборудование на 84 млн рублей закупят для поликлиник в Петербурге

Модернизация пройдет в пяти медучреждениях Калининского района
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В пять поликлиник Калининского района закупят современное медицинское оборудование

В пять поликлиник Калининского района закупят современное медицинское оборудование

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пять поликлиник Калининского района Санкт-Петербурга получат современное медицинское оборудование. Об этом в среду, 4 августа 2021 года, рассказала администрация района. Конкурсные процедуры на закупку оборудования уже проведены.

- В рамках заключенных контрактов ожидается поставка маммографов, аппаратов УЗИ портативных и стационарных, флюорографа, оборудования для эндоскопических исследований, - пояснили в районной администрации.

Под программу модернизации медицинского оборудования попали пять поликлиник: №118, 112, 96, 86 и детская городская поликлиника №29.

На закупку нового оборудования в Калининском районе в этом году выделено более 84 миллионов рублей, из них 41 миллион предоставлен из федерального бюджета.