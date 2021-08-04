Дополнительные «Ласточки» пустят до Выборга во все выходные августа

Дополнительные "Ласточки" будут курсировать до Выборга весь август. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дополнительные скоростные электрички, как и обычно, будут запущены до Выборга в ближайшие выходные. Об этом сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания. «Ласточки» предназначены в основном для туристов, посещающих средневековый город.

- В выходные дни 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 августа 2021 года назначаются дополнительные пригородные поезда «Ласточка» на участке Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) – Выборг Октябрьской железной дороги, - сообщает пресс-служба перевозчика.

С Финляндского вокзала «Ласточка» будет уходить в 11:53, а прибывать в Выборг в 13:08. Обратный поезд отправится из Выборга в 18:35 и доставит пассажиров в Петербург в 19:50.

Кроме того, вносится изменение в маршрут «Ласточки», уходящей из Выборга в 18:44. Она будет делать в пути две остановки: в Солнечном и на Удельной. Прибытие в Петербург намечено на 20:05.