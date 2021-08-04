СК предъявил обвинение отцу, который пытался задушить 9-летнего сына

СК предъявил обвинение в попытке убийства 33-летнему петербуржцу, душившему собственного сына. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственное управление СК по Петербургу предъявило обвинение в попытке убийства 33-летнему мужчине, который пытался задушить своего сына-второклассника. В этот момент отец был пьян.

- По данным следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту, действуя умышленно, на почве личных неприязненных отношений, избил своего 9-летнего сына, после чего, высказывая угрозы убийством, стал его душить, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Довести дело до конца мужчине не позволила мать мальчика. Она отбила сына у мужа, а потом спряталась от разъяренного супруга в туалете и вызвала полицию. Те задержали злоумышленника в парадной, а ребенка госпитализировали приехавшие на вызов врачи.

Известно, что ранее мужчина уже был судим по той же статье: покушение на убийство. Сейчас петербуржцу грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.