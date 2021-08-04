Заболеваемость коронавирусом снизилась в Петербурге на 4 августа

В Петербурге продолжается спад заражаемости коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается положительная тенденция по снижению ежедневного прироста зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на среду, 4 августа 2021 года, накануне в городе было выявлено еще 1906 заболевших, на 0,2 процента меньше, чем днем ранее.

- Число выздоровевших за сутки превысило число зараженных. С болезнью справились еще 1971 пациентов. Смертность тоже упала на 1,8 процент до 54 умерших за сутки, - сообщили в оперштабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 4 августа 2021 года / Фото: Яндекс

В общей сложности с начала пандемии в Петербурге коронавирусом заболели 536 367 человек, из них побороли заболевание 510 050 пациентов и умерли 19 481 человек.

В комитете по здравоохранению рассказали, что из всех привитых от коронавируса все же заразились инфекцией менее 2 процентов человек. Кроме того, как правило, они легко переносят болезнь и лечатся дома.