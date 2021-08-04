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Происшествия4 августа 2021 11:50

Грабитель с электрошокером отобрал 400 рублей у школьника на Дыбенко

Нападавшего ищет полиция
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Полиция ищет грабителя, напавшего на подростка.

Полиция ищет грабителя, напавшего на подростка.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Невского, самого криминального в Петербурга района, ищут грабителя, который вечером 13 августа прямо на улице напал на 16-летнешл школьника. Угрожая подростку электрошокером, злоумышленник отобрал у подростка всю наличность.

- 3 августа около 18:00 в полицию поступило сообщение от женщины о грабеже на улице. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что у дома 22 по улице Дыбенко неизвестный, применив физическую силу в отношении 16-летнего подростка, угрожая электрошокером похитил денежные средства в сумме 400 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские сняли показания со свидетелей и потерпевшего, грабитель объявлен в розыск. Сейчас по факту происшествия ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.