Грабитель с электрошокером отобрал 400 рублей у школьника на Дыбенко

Полиция ищет грабителя, напавшего на подростка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Невского, самого криминального в Петербурга района, ищут грабителя, который вечером 13 августа прямо на улице напал на 16-летнешл школьника. Угрожая подростку электрошокером, злоумышленник отобрал у подростка всю наличность.

- 3 августа около 18:00 в полицию поступило сообщение от женщины о грабеже на улице. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что у дома 22 по улице Дыбенко неизвестный, применив физическую силу в отношении 16-летнего подростка, угрожая электрошокером похитил денежные средства в сумме 400 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские сняли показания со свидетелей и потерпевшего, грабитель объявлен в розыск. Сейчас по факту происшествия ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.