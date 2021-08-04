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Общество4 августа 2021 12:05

Беглов показал фото новых вагонов для метро Петербурга

На закупку составов выделено 130 миллиардов рублей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Появились фото новых вагонов для метро Петербурга / Фото: ВК Александр Беглов

Появились фото новых вагонов для метро Петербурга / Фото: ВК Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии новых вагонов для метрополитена. На снимках современные составы с оранжевой отделкой сидений и выделенными местами для инвалидных колясок.

- Направили заявку в Фонд национального благосостояния о выделении средств на приобретение 950 новых вагонов метро, - сообщил градоначальник.

Новые составы оборудованы табло с остановками и местами для инвалидов / Фото: ВК Александр Беглов

Новые составы оборудованы табло с остановками и местами для инвалидов / Фото: ВК Александр Беглов

Также Беглов добавил, что на закупку новых вагонов выделено 130 миллиардов рублей.

На снимках можно увидеть, что над каждой дверью в вагон расположено табло, на котором указаны станции ветки метрополитена, по которой следует состав. Также поручни для пассажиров появились в широком проходе напротив дверей.

Дата, когда новые составы выйдут на линии пока не сообщалась.