Доклинические испытания теста на клеточный иммунитет к коронавирусу завершились в Петербурге

В Петербурге завершились доклинические испытания теста на клеточный иммунитет к коронавирусу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге заканчиваются доклинические испытания теста на клеточный иммунитет к коронавирусу, который разработали ученые НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Он работает по принципу реакции Манту и сможет помочь определить, кому надо вакцинироваться от инфекции, а чей организм сам способен побороть болезнь.

- Сама лабораторная часть уже завершена, результаты хорошие, и они позволяют переходить к этапу клинических испытаний. По этому тесту будут отбираться те, кому надо проводить вакцинацию, и те, кто и так достаточно иммунизирован, – рассказал директор Института Арег Тотолян газете "Петербургский дневник".

Ранее "Комсомолка" подробно рассказывала про этот тест. Ученые пояснили, что антитела у переболевших спустя какое-то время перестают выделяться, однако это не означает, что исчезает иммунитет к коронавирусу. В клетках существует "иммунологическая память", который может снова запустить механизм для выработки антител в случае столкновения с инфекцией.