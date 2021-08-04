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Происшествия4 августа 2021 12:31

В Выборге двое мужчин избили ногами женщину-зампрокурора, приехавшую разбираться с делом о невыплате зарплаты в кафе

Подозреваемые задержаны, им грозит до пяти лет тюрьмы
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Выборге работники кафе избили женщину-зампрокурора.

В Выборге работники кафе избили женщину-зампрокурора.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дикий случай произошел в выборгском кафе «Папарацци», куда с проверкой из-за невыплаты зарплаты сотрудникам приехала заместитель прокурора. Двое мужчин набросились на женщину и избили ее руками и ногами.

- 3 августа подозреваемые, с целью воспрепятствования законным действиям заместителя Выборгского городского прокурора, прибывшей в кафе «Папарацци», расположенное в доме 5 по ул. Дмитрова города Выборг, для проведения проверки по факту невыплаты заработной платы, нанесли должностному лицу, находящейся в форменной одежде, множественные удары руками и ногами по телу, - сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

Нападавших задержали прибывшие на место ЧП полицейские. А позднее в отношении мужчины Следком завел уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание по статье - пять лет лишения свободы.