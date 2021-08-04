Таксистам разрешили совершать поездки между Петербургом и Ленинградской областью

Петербургским таксистам разрешили брать пассажиров в Ленобласти и наоборот Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Водителям такси разрешили перевозить пассажиров из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область и наоборот. В среду, 4 августа 2021 года, губернатор Северной столицы Александр Беглов и глава 47-го региона подписали новое соглашение о фрахтовании легковых такси на территории обоих субъектов скором действия до 31 декабря 2023 года.

- Санкт-Петербург и Ленинградская область - это два отдельных региона, но единая агломерация. Огромное количество людей совершают поездки на такси между городом и областью. Поэтому было принято решение подписать соглашение сразу на несколько лет - до конца 2023 года, - подчеркнул Александр Беглов.

Прошлый договор закончил свое действие в конце 2020 года, поэтому таксисты с петербургскими лицензиями не могли без нарушения законодательства перевезти пассажира из области и наоборот. Теперь они могут принимать заказы как в черте города, так и в области.