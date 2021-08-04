Почти 250 пациентов с коронавирусом госпитализированы в Петербурге за сутки

Количество госпитализаций больных коронавирусов выросло в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за последние сутки в больницы с коронавирусом попали почти 250 человек. Об этом в среду, 4 августа 2021 года, рассказали в Смольном со ссылкой на комитет по здравоохранению.

- За минувший день на лечение в стационарах с коронавирусом и пневмониями поступили 245 пациентов. Это больше, чем днем ранее. При этом за сутки выписаны 407 человек, - сообщили в Смольном.

Всего на данный момент в больницах с инфекцией находятся более 6 тысяч человек. Из них 583 пациента находятся в очень тяжелом состоянии в отделениях реанимации, еще 265 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Добавим, что заболеваемость коронавирусом в городе постепенно снижается. За минувшие сутки в Петербурге заболели чуть более 1,9 тысячи человек.