Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье4 августа 2021 12:51

Более 1 млн человек полностью привились от коронавируса в Петербурге

За последние сутки второй компонент вакцины получили 20 тысяч горожан
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Более 1 млн петербуржцев прошли полный этап вакцинации от коронавируса

Более 1 млн петербуржцев прошли полный этап вакцинации от коронавируса

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уже более 1 миллиона человек получили иммунитет к коронавирусу с помощью вакцинации - прошли полный цикл с двумя прививками. Еще более 310 тысяч сделали только первый укол и ожидают второй. Об этом сообщается в отчете Смольного о ситуации с коронавирусом в Петербурга на 4 августа 2021 года.

- За последние сутки в общей сложности привились более 28 тысяч человек. Из них 8 тысяч привились первым компонентом, а 20 тысяч уже получили второй укол вакциной, - говорится в отчете администрации города.

В городе работают 146 прививочных пунктов в поликлиниках и больницах, также вакцинироваться можно в торговых центрах. Запас препарата на данный момент - более 159 тысяч доз.

В комитете по здравоохранению рассказали, что из всех привитых от коронавируса все же заразились инфекцией менее 2 процентов человек. Кроме того, как правило, они легко переносят болезнь и лечатся дома.