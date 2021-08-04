Смольный оштрафовал предприятие за сжигание мусора в Петербурге

Смольный оштрафовал организацию за сжигание отходов в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Смольный оштрафовал компанию, которая сжигала мусор в промзоне поселка Парголово, недалеко от жилых домов. С жалобой на дым и запах гари в комитет по природопользованию обратились местные жители. Об этом в администрации города рассказали 4 августа 2021 года.

- При проверке специалисты нашли следы сжигания в виде зольных остатков, - рассказали в комитете.

Один из работников организации пояснил, что это он загрузил в металлическую бочку бетонную сваю в пластмассовой форме, мусор с площадки, бытовые отходы из пластика, промасленную ветошь и поджег их. Вину мужчина признал.

Также были обнаружены отработанные автомобильные покрышки, тара из-под моторных масел, отходы бетона вне специально отведенных для хранения мест. Комитет выписал предприятию штраф в размере 250 тысяч рублей.