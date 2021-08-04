Более 97% петербуржцев, живущих в соцучреждениях, вакцинированы от коронавируса

В социальных учреждениях Петербурга вакцинировано более 97% проживающих Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В социальных учреждениях Санкт-Петербурга от коронавируса вакцинированы более 97 процентов проживающих. Об этом в среду, 4 августа 2021 года, рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев. Большая часть из них уже прошли полный цикл иммунизации.

- Прививку сделали 5 267 человек, проживающих в интернатах для пожилых людей и инвалидов, ПНИ и других социальных учреждениях – это 97,3 процентов от всех имеющих показания к вакцинации. Полностью завершили цикл 4961 человек, - пояснили в Смольном.

Вакцинацию в соцучреждениях обеспечивают выездные медицинские бригады. Также прививают и сотрудников сферы. Первым компонентом привились более 5,6 тысяч человек - это 64,4 процента от всех работников, завершили цикл вакцинации более 3,3 тысяч сотрудников.

В ведении комитета по социальной политике находится 51 учреждение, в 38-ми из них пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья проживают круглосуточно.