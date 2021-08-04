663 нарушителя масочного режима нашли в транспорте Петербурга за месяц

Безмасочников в Петербурге оштрафовали на 13 миллионов рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по законности и правопорядку Петербурга подвел итоги работы по поиску безмасочников в общественном транспорте. Так, за прошлый месяц было оформлено 663 протокола на особо упертых горожан, отказавшихся надеть средство защиты даже после предупреждения.

- С 1 по 31 июля было организовано порядка 60 мероприятий по выявлению нарушений масочного режима. По результатам проверок в отношении пассажиров общественного транспорта составлено 663 акта, из них - 397 в метро и 266 - в наземном транспорте, - сообщает пресс-служба Комитета.

Отметим, что именно это ведомство выносит решение о наказании нарушителям. Тем, кто попался в первый раз, выпишут четыре тысячи рублей, а повторный проступок оценивается в пять тысяч.

А всего с начала масочного режима в Петербурге было составлено 3293 акта в отношении нарушителей. Если брать даже минимальный размер штрафа, то общая сумма превысила 13 миллионов рублей.