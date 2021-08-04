Экскаватор сгорел на Малом проспекте Васильевского острова в Петербурге

Экскаватор сгорел на стройплощадке на Васильевском острове Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошел пожар. В 12:42 часов в среду, 4 августа 2021 года, на телефон экстренной службы поступило сообщение о возгорании по адресу: Малый проспект Васильевского острова, дом 88. Спасатели немедленно выехали на место.

- Когда пожарные приехали по вызову, то обнаружили полыхающий экскаватор на территории строительной площадки, - сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Пожарные потушили все пламя за несколько минут. К 13:05 часам пожар был уже ликвидирован. На месте работали 10 спасателей и две пожарные машины.

В итоге экскаватор выгорел по всей своей площади. Что послужило причиной возгорания теперь предстоит выяснить специалистам. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.