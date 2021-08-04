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Здоровье4 августа 2021 14:09

Клиника НИИ имени Смородинцева вернется к обычной работе с 23 августа

Сейчас здесь принимают пациентов с коронавирусом
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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НИИ им. Смородинцева перестанет принимать ковидных больных с 23 августа.

НИИ им. Смородинцева перестанет принимать ковидных больных с 23 августа.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще один стационар Петербурга возвращается к обычной работе. С 23 августа перестает принимать пациентов с коронаврусом клиника Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева.

- Специализированная Клиника НИИ гриппа возобновит работу в штатном режиме с 23 августа, - сообщает пресс-служба НИИ на своей странице ВКонтакте.

Отметим, что в течение августа работать с ковидными пациентами перестанут все стационары федерального подчинения, расположенные в Петербурге. Этому способствует снижение количества заболевших и, как следствие, числа госпитализаций.

К обычному режиму работу вернулось и несколько больниц Северной столицы.