Клиника НИИ имени Смородинцева вернется к обычной работе с 23 августа

НИИ им. Смородинцева перестанет принимать ковидных больных с 23 августа.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Еще один стационар Петербурга возвращается к обычной работе. С 23 августа перестает принимать пациентов с коронаврусом клиника Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева.
- Специализированная Клиника НИИ гриппа возобновит работу в штатном режиме с 23 августа, - сообщает пресс-служба НИИ на своей странице ВКонтакте.
Отметим, что в течение августа работать с ковидными пациентами перестанут все стационары федерального подчинения, расположенные в Петербурге. Этому способствует снижение количества заболевших и, как следствие, числа госпитализаций.
К обычному режиму работу вернулось и несколько больниц Северной столицы.