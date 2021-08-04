Пункты проката электросамокатов запретят размещать у остановок и метро в Петербурге

В Петербурге запретят размещать пункты проката электросамокатов у остановок и станций метро Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге запретят размещать пункты проката электросамокатов рядом с остановками общественного транспорта и входом в метро. Соотвествующий законопроект комитета по транспорту поступил на антикоррупционную экспертизу. Об этом стало известно 4 августа 2021 года.

- Пункты проката средств индивидуальной мобильности будет запрещено размещать на газонах, цветниках и территориях зеленых насаждений. От входа в парк или сквер до пункта должно быть расстояние не менее 15 метров, - говорится в проекте закона.

Также будет запрещено размещать пункты проката на тротуарах уже 1,5 метров и на мостах. До вестибюля метро и обстановки общественного транспорта тоже должно быть не менее 15 метров. Кроме того, в пунктах должны появиться крепления для самокатов.

К средствам индивидуальной мобильности относятся самокаты и электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса.