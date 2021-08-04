Комитет по транспорту начал проверку из-за отказа маршрутчика везти пассажира с инвалидностью

Ивана Бакаидова водитель маршрутки пытался выгнать на улицу из-за его инвалидности. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по транспорту Петербурга начал проверку в отношении перевозчика, маршрутное такси которого попало в скандальную ситуацию из-за отказа водителя везти пассажира с инвалидностью.

- Комитет проводит проверку работы перевозчика коммерческого маршрута № К-322 по факту отказа в перевозке пассажира с ДЦП. Накануне вечером эту историю на своей странице в соцсети рассказал петербургский блогер Иван Бакаидов, - сообщает пресс-служба Комитета.

Напомним, что инцидент произошел 2 августа, когда на Петербург обрушился проливной дождь. Известный программист возвращался домой и зашел в маршрутку, но водитель назвал его «шайтаном» и отказался везти. Но за Ивана заступились пассажиры и шофер не смог выгнать инвалида на улицу.

В Комитете по транспорту уже принесли извинения пассажиру и назвали поведение водителя недопустимым.

Проверку по факту ЧП начала и прокуратура Красногвардейского района Петербурга.

- Прокуратура проверит соблюдение социальных прав инвалида в деятельности перевозчика. Вопрос о принятии мер реагирования будет решен по итогам проверки, - сообщает пресс-служба ведомства.