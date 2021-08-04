Аноним сообщил о трупе мужчины с деревянной тростью у автобусной остановки в Ленобласти

Труп мужчины с тростью нашли в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области нашли труп с тростью. В ночь на среду, 4 августа 2021 года, в полицию Гатчинского района поступило анонимное сообщение о том, что в поселке Тайцы у автобусной остановке лежит мертвый мужчина. На место для проверки сразу же выехал наряд.

- У автобусной остановки рядом с домом 1 по Привокзальной улице лежал мужчина. Сотрудники скорой помощи, которые тоже выехали на место, подтвердили его смерть, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На вид умершему было около 60 лет. Полицейские в одежде документов не нашли. Мужчина седой, одет был в трикотажные штаны цвета хаки, куртку, белую футболку в полоску. С собой был зонт и деревянная трость.

При первом осмотре специалисты внешних признаков насильственной смерти не нашли. Тело было направлено в морг Гатчины. Проводится проверка и установка личности умершего.