В Пулково ничего не знают о возобновлении полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

В Пулково пока ничего не знают о возобновлении прямых перелетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербургском аэропорту Пулково опровергли сообщение о возобновлении прямых рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Информация появилась утром 4 августа в некоторых СМИ, но подтверждения ей нет.

- У нас таких данных нет, на данный момент Росавиация не заявляла о выдаче разрешений авиакомпаниям на полеты из Петербурга в Хургаду и Шарм. Рейсы есть из Москвы, видимо кто-то не так понял, - рассказал «КП-Петербург» источник из Пулково. - Мы сами очень ждем возобновления рейсов, но пока их нет.

На данный момент из Петербурга напрямую можно улететь только в Каир, и только чартерными рейсами. Все туристические маршруты в Египет выполняются из Москвы.

Напомним, что авиасообщение с Египтом было прервано в 2015 году после крушения рейса Шарм-ль-Шейх - Петербург над Синайским полуостровом. Жертвами теракта тогда стали 224 человека.