Синхронистка из Ленобласти Светлана Колесниченко завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Синхронистка из Гатчины стала двукратной Олимпийской чемпионкой после победы на играх в Токио Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спортсменка из Гатчины Светлана Колиснеченко завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Вместе со своей напарницей Светланой Ромашкиной в среду, 4 августа 2021 года, они заняли первое место в синхронном плавании.

- Наши русалки, наше достояние, наши чемпионки. Ромашкина и Колесниченко. Это золото, - радостно сообщили о победе синхронисток на официальной странице в социсети олимпийской команды России.

Светлана Колесниченко 27 лет, родилась в городе Гатчина Ленинградской области. Она уже двухкратная Олимпийская чемпионка. Первое золото спортсменка завоевала в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Кроме того, она 11-кратная чемпионка Европы.

Ее напарница Светлана Ромашкина после победы в Токио стала первой в истории синхронного плавания шестикратная Олимпийская чемпионка.