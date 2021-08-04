Мелкий дождь и до плюс 23 градусов будет в Ленобласти 5 августа

Небольшой дождь пройдет в Ленобласти 5 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Погода в Ленинградской области успокоилась. Закончилась аномальная жара, прошли мощные ливни и грозы с градом. Теперь местных жителей ожидает обычное для региона лето. По сообщению МЧС области в четверг, 5 августа 2021 года, пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется чуть выше 20 градусов.

- В четверг в Ленобласти будет переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью будет переменный и слабый, днем восточных направление до 3-8 метров в секунду, - рассказали в областном МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночи уже наступили прохладные. Температура опустится до плюс 5-10 градусов, рядом с водоемами потеплее - до 13 градусов. Днем же воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.