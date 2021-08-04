Петербурженка изрезала мужа ножом за то, что он лег на кровать в грязной обуви

Женщина ударила сожителя ножом, который улегся в обуви на кровать. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор женщине, которая исполосовала ножом своего гражданского мужа. Поводом для резни послужило то, что мужчина в очередной раз завалился домой в пьяном виде. А спусковым крючком стал крайне возмущающий поступок: супруг лег на чистую кровать в грязной обуви.

- Будучи допрошенной на предварительном следствии обвиняемая поясняла, что утром 9 января 2021 года мужчина, с которым они проживали вместе около двух лет, пришел домой пьяным и стал вести себя дерзко - лег на кровать в одежде и обуви. Вел себя так он не первый раз. Женщина не выдержала, от злости пошла на кухню, взяла там нож, вернулась в комнату и нанесла ему удары в грудь и живот, точное количество ударов не помнит, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие отмечает, что и сама подсудимая в момент ссоры была не слишком трезва. На заседании суда женщина говорить отказалась, ссылаясь на право не давать показаний против себя.

Судья учел, что мужчина неоднократно бил сожительницу, а также выжил после ранения, поэтому приговор был не слишком суровым: три года колонии общего режима.