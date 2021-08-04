Шатер для вакцинации открыли у метро "Приморская" в Петербурге

У метро Приморская в Петербурге открылся шатер для вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге открыли второй шатер для вакцинации от коронавируса. В среду, 4 августа 2021 года, начал работать прививочный пункт у метро "Приморская" в Василеостровском районе. Старт работ уже проинспектировали представители отдела здравоохранения администрации Василеостровского района и поликлиники №3.

- В этом пункте прививку смогут сделать до 50 человек в день. Для вакцинации не нужда предварительная запись. Привиться можно в порядке живой очереди, - рассказали в Смольном.

Работать прививочный шатер будет только по будням с 11 до 19 часов. Всего на Васильевском острове сейчас действует 12 пунктов вакцинации.

Напомним, что первый прививочный пункт в Петербурге открылся в конце июля в парке 300-летия. Он работает каждый день с 13 до 19 часов.