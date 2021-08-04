Суд оставил депутата Резника под домашним арестом

Суд оставил Максима Резника (слева на фото) под домашним арестом. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Городской суд Санкт-Петербурга оставил под домашним арестом депутата Заксобрания Максима Резника, в отношении которого возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков. По этой статье депутату грозит срок до трех лет лишения свободы.

- Сторона защиты просила отменить постановление районного суда, либо изменить его, указав в виде меры залог в 500 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В процессе рассмотрения апелляции адвокат Максима Резника сообщил, что в общественную приемную депутата поступило 429 заявлений от граждан, которые ручаются за обвиняемого, просил приобщить поручительства к материалам дела. Но суд отказал.

Сам Резник заявил судье, что не намерен скрываться от правосудия за границей и отметил, что его преследуют по политическим, а не уголовным мотивам. Тем не менее, решение Октябрьского районного суда было составлено в силе.

Отметим, что из-за домашнего ареста Резник не смог участвовать в предвыборной гонке и не сможет быть избран в парламент Петербурга нового созыва.